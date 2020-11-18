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الأميرة ريما بنت بندر: العلاقات السعودية الأمريكية أعمق من رئيس أمريكي واحد

Time منذ ساعة
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الأميرة ريما بنت بندر: العلاقات السعودية الأمريكية أعمق من رئيس أمريكي واحد

واشنطن (صدى):
أكدت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، على عمق العلاقات السعودية الأمريكية.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر في كلمة بمؤتمر المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية: " إن العلاقات بين السعودية وأمريكا أعمق بكثير من قائد سعودي واحد أو رئيس أمريكي واحد، فهي علاقات قوية وتاريخية تمتد على مدار 8 عقود، ,شراكة السعودية جامعة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء ".

وأضافت: " مع تنامي دور المملكة عالميا، لا سيما برئاستها لمجموعة العشرين، فإن مسؤوليتها في المنطقة، الشرق الأوسط والخليج، في تزايد مستمر، وذلك سيكون مهما لشراكتنا مع الولايات المتحدة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
لا يهمونك انا مجنونك
ماباقي الا هالرويبضة تنطق وتنظر وتتشدق العجوز الشمطاء
ابن حزم
التجار ضاربين في وزارة الموارد البشرية بالحائط ولا دروا عن انظمتكم ياوزارة الموارد البشرية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..

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