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7 حالات جديدة بكورونا في صفوف الأوروغواي بينهم سواريز

Time منذ ساعة
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7 حالات جديدة بكورونا في صفوف الأوروغواي بينهم سواريز

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف منتخبه الأول لينضموا إلى 4 آخرين بينهم نجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المجموعة بعد المباراة التي خسرتها الأوروغواي، أمام البرازيل " صفر-2 "، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

واتضح إصابة اللاعبين ألكسيس رولين ودييغو روسي، بالإضافة إلى 5 مسؤولين من بينهم طبيب المنتخب ألبرتو بان.

وكان الاتحاد أعلن، عن إصابة 3 حالات هي بالإضافة إلى سواريز، حارس المرمى البديل رودريغو مونيوس والمسؤول الإعلامي للمنتخب ماتياس فارال، ثم انضم إليهم السبت الظهير ماتياس فينيا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
لا يهمونك انا مجنونك
ماباقي الا هالرويبضة تنطق وتنظر وتتشدق العجوز الشمطاء
ابن حزم
التجار ضاربين في وزارة الموارد البشرية بالحائط ولا دروا عن انظمتكم ياوزارة الموارد البشرية
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته .. آمين ..

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