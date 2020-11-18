7 حالات جديدة بكورونا في صفوف الأوروغواي بينهم سواريز

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف منتخبه الأول لينضموا إلى 4 آخرين بينهم نجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المجموعة بعد المباراة التي خسرتها الأوروغواي، أمام البرازيل " صفر-2 "، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
واتضح إصابة اللاعبين ألكسيس رولين ودييغو روسي، بالإضافة إلى 5 مسؤولين من بينهم طبيب المنتخب ألبرتو بان.
وكان الاتحاد أعلن، عن إصابة 3 حالات هي بالإضافة إلى سواريز، حارس المرمى البديل رودريغو مونيوس والمسؤول الإعلامي للمنتخب ماتياس فارال، ثم انضم إليهم السبت الظهير ماتياس فينيا.