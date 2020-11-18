الأعداد السابقة للصحيفة

"التجارة" تشهر بفرع شركة منسوجات لمخالفة ضوابط التخفيضات

Time منذ 43 دقيقة
Views 1397
"التجارة" تشهر بفرع شركة منسوجات لمخالفة ضوابط التخفيضات

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، عن التشهير بفرع شركة تختص في تجارة الأقمشة والمنسوجات بمدينة حائل؛ لعدم الالتزام ـبشروط وضوابط تراخيص التخفيضات حيث لم تدون الأسعار قبل وبعد التخفيض، إلى جانب مخالفة عدم وضع بيانات تجارية على المنتجات المعروضة.

ويأتي التشهير بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية .

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
بسيطه
ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
ادبيه
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
سعيد الحداد
ماتراقصت إمرأه عند الرجال إلا وهي فاقده الشرف والعرض وحاشا أن يكونو رجال إلي عندها والله كبيره كلمت رجال في حقهم بلأمس تتطاول على الشيخ العلامه إبن باز رحمه الله رحمة واسعة واليوم تتراقص بين أحضان الكلاب إلى عندها وإن شاء الله تعالى نطلع أنا ومن يقرأ التعليق من الجنه عليها وهي غ في نار جهنم تتراقص

أخر الأخبار

خالد البلطان رئيس نادي الشباب : لا نقبل التجريح أو التشكيك
خالد البلطان رئيس نادي الشباب : لا نقبل التجريح أو التشكيك
Time منذ دقيقة Views 89
محمد الناصر : الجدل حول الـVAR سيستمر ولن يتوقف
محمد الناصر : الجدل حول الـVAR سيستمر ولن يتوقف
Time منذ 7 دقائق Views 146
بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح شرط الصلاة بالحذاء
بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح شرط الصلاة بالحذاء
Time منذ 8 دقائق Views 1321
وزير التعليم: «يوجد توجه كبير جدًا نحو التعليم عن بُعد»
وزير التعليم: «يوجد توجه كبير جدًا نحو التعليم عن بُعد»
Time منذ 15 دقيقة Views 1539
تعليق جمال عارف قبل لقاء الهلال والنصر
تعليق جمال عارف قبل لقاء الهلال والنصر
Time منذ 15 دقيقة Views 220
اعتراض وتدمير طائرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
اعتراض وتدمير طائرة حوثية أُطلقت باتجاه المملكة
Time منذ 32 دقيقة Views 1445
"التجارة" تشهر بفرع شركة منسوجات لمخالفة ضوابط التخفيضات
"التجارة" تشهر بفرع شركة منسوجات لمخالفة ضوابط التخفيضات
Time منذ 43 دقيقة Views 1398
باكستانية تضرب زوجها الخائن امام ابنائه
باكستانية تضرب زوجها الخائن امام ابنائه
Time منذ 49 دقيقة Views 615
انتوا وين والكورة وين
انتوا وين والكورة وين
Time منذ 49 دقيقة Views 299
ولع النار في خويه بالغلط
ولع النار في خويه بالغلط
Time منذ 50 دقيقة Views 319