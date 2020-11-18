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بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح شرط الصلاة بالحذاء

Time منذ 8 دقائق
Views 1313
بالفيديو.. سعد الخثلان يوضح شرط الصلاة بالحذاء

علي القحطاني (صدى):
كشف الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم أداء الصلاة بالحذاء، موضحًا شرط ذلك.

وقال "الخثلان":" الصلاة بالحذاء في المساجد المفروشة يترتب عليه مفاسد كثيرة، إذ ستكون المساجد بمرور الوقت بها أذى وقذر".

وأضاف: " المساجد في عهد النبي "عليه الصلاة والسلام" لم تكن مفروشة، فكان الصحابة يُصلون بنعالهم، إذ أن النبي "صل الله عليه وسلم" قال إن اليهود والنصاري لا يصلون بنعالهم فخالفوهم".

وتابع:" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والصلاة بالنعال سُنة إذا كانت في مساجد غير مفروشة، ويمكن تطبيقها في البر مثلًا أو تم أداء الصلاة في مكان غير مفروش أو حذاءه؛ بشرط أن يتأكد من نظافته".

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أحدث التعليقات

ابن حزم
بسيطه
ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
ادبيه
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
سعيد الحداد
ماتراقصت إمرأه عند الرجال إلا وهي فاقده الشرف والعرض وحاشا أن يكونو رجال إلي عندها والله كبيره كلمت رجال في حقهم بلأمس تتطاول على الشيخ العلامه إبن باز رحمه الله رحمة واسعة واليوم تتراقص بين أحضان الكلاب إلى عندها وإن شاء الله تعالى نطلع أنا ومن يقرأ التعليق من الجنه عليها وهي غ في نار جهنم تتراقص

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