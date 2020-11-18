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"الدفاع المدني" يحذر من الأمطار الرعدية لـ 3 أيام

Time منذ ساعة
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"الدفاع المدني" يحذر من الأمطار الرعدية لـ 3 أيام

الرياض (صدى):
كشفت المديرية العامة للدفاع المدني، أن هناك فرصة لازدياد هطول الأمطار الرعدية ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى يوم السبت القادم على أجزاء من مناطق المملكة.

وأوضحت أن المناطق التي ستتأثر بها هي (مكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف والمنطقة الشرقية )، وكذلك يصحب هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( القصيم ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتكم .

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أحدث التعليقات

ابن حزم
بسيطه
ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
ادبيه
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
سعيد الحداد
ماتراقصت إمرأه عند الرجال إلا وهي فاقده الشرف والعرض وحاشا أن يكونو رجال إلي عندها والله كبيره كلمت رجال في حقهم بلأمس تتطاول على الشيخ العلامه إبن باز رحمه الله رحمة واسعة واليوم تتراقص بين أحضان الكلاب إلى عندها وإن شاء الله تعالى نطلع أنا ومن يقرأ التعليق من الجنه عليها وهي غ في نار جهنم تتراقص

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