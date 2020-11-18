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طالبة تخطف الأنظار بغنائها في ذكرى البيعة عبر مدرستي " فيديو " 

Time منذ ساعة
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طالبة تخطف الأنظار بغنائها في ذكرى البيعة عبر مدرستي " فيديو " 

حمود العنزي (صدى):
خطفت طالبة غنت لزميلاتها بمناسبة ‎ذكرى البيعة عبر منصة مدرستي، أنظار المواطنين الذين أشادوا بأدائها الرائع أثناء الغناء.

ومن جهتها، قالت الطالبة التى تدعى الكادي ياسر خلال :" غنيت لزميلاتي من أجل بيعة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله -"، موضحة:" المديرة شكرتني ".

وفي السياق ذاته، أشارت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة منى المالكي إلى التفاعل الكبير بذكرى البيعة في الجامعة، لافتة:"  هناك ورش عمل تقوم على تعزيز الانتماء والولاء للقيادة ".

و‏جاء ذلك بالتزامن مع مناسبة مرور 6 أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله–

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أحدث التعليقات

ابن حزم
بسيطه
ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
ادبيه
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
سعيد الحداد
ماتراقصت إمرأه عند الرجال إلا وهي فاقده الشرف والعرض وحاشا أن يكونو رجال إلي عندها والله كبيره كلمت رجال في حقهم بلأمس تتطاول على الشيخ العلامه إبن باز رحمه الله رحمة واسعة واليوم تتراقص بين أحضان الكلاب إلى عندها وإن شاء الله تعالى نطلع أنا ومن يقرأ التعليق من الجنه عليها وهي غ في نار جهنم تتراقص

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