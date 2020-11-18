فيفا يتراجع عن إلغاء حفل جوائز The Best

وكالات (صدى):
تراجع اتحاد كرة القدم الدولي "فيفا" عن قراره بإلغاء حفله السنوى، لتوزيع جوائز الأفضل "the best"، خلال عام 2020، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتقرر أن يتم تمديد فترة التصويت على إختيار الأفضل فى العالم خلال عام 2020، فى الفترة من 25 نوفمبر الجارى، حتى يوم 9 ديسمبر المقبل، حيث يتم التوصيت على جوائز أفضل لاعب، أفضل مدرب وأفضل حارس مرمى فى العالم.
وقرر الاتحاد الدولى لكرة القدم، فى شهر مايو الماضى، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل خلال عام 2020، فى ظل إنتشار فيروس كورونا ، إلا أنه تراجع وسط تحسن نسبي للأزمة.