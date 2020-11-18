الكشف عن نتيجة مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح

وكالات (صدى):
أشار الاتحاد المصري لكرة القدم إلى إيجابية المسحة الجديدة التي أجراها مهاجم ليفربول محمد صلاح، لتستمر إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف الاتحاد:" أجرى اليوم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، إلا أن نتيجتها جاءت ايجابية ".
وكان محمد صلاح أجرى مسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا ، بعد 4 أيام.
يذكر أن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية في حفل زفاف شقيقه وحفل تكريم أقامه الاتحاد المحلي له عقب فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي مع ليفربول.