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نادي الإبل يُعلن عن الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز

Time منذ ساعة
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نادي الإبل يُعلن عن الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز

الرياض (صدى):
أعلن نادي الإبل اليوم الآلية الإضافية لكشف العبث في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، الذي سينطلق في الأول من ديسمبر المقبل في الصياهد الجنوبية 140 كلم شمال شرق الرياض، إذ تُعد الآلية النموذج الأول الذي يطبق عالمياً في مسابقات الجمال.

وسيتم تطبيق الآلية الجديدة على جميع الفئات بيرق المؤسس وسيف الملك وشلفا ولي العهد وكأس النادي فيما سيم استثناء فئة الفردي ونخبة النخبة التي سيتم الكشف على جميع الإبل المتواجدة فيها بحسب الآلية المتبعة سابقاً من قبل اللجنة الطبية.

وأوضح النادي أن الآلية الإضافية للكشف عن العبث في المنقيات المشاركة تهدف إلى محاربة العبث وتحقيق العدالة والشفافية، مبيناً أن المستفيدين منها المُلاك الذين تأهلت منقياتهم إلى المراحل النهائية من المنافسات دون غيرهم، مشيراً إلى أنه يحق للمالك المشارك الذي يرغب الإطاحة بالعبث في إبل منافسيه التقدم بطلب إلى اللجان المختصة وتعبئة النموذج الرسمي، وإنهاء الإجراءات وتسديد المقابل المالي بواقع 50 إلف لكل متن، حيث أن فترة الاستفادة من هذا الإجراء تتم منذ دخول المنقية إلى المهرجان وحتى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم.

وكشف نادي الإبل أن الآلية الإضافية لكشف العبث تسمح بدخول المالك وشخص مرافق أو وكيله الشرعي ومرافقين كحد أعلى إلى لجنة العبث واختيار إبل من منقية منافسة، ووضع أطواق مخصصة لهذا الغرض على الإبل المراد فحصها، يتم تركيبها من قبل عمالة المنافس الذي يتم فحص منقيته وبحضوره قبل فحصها في العيادة الطبية، وتمنع الآلية الجديدة لمس إبل المنافس وتجاوز المناطق المسموح بها، مؤكداً أن المقابل المالي في حال رصد حالة عبث في كل متن يتم إرجاعه إلى المستفيد من الخدمة، وفي حال سلامتها يتم احتسابه رسوماً لكشف العبث.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
بسيطه
ابن حزم
😂😂😂
ابن حزم
ادبيه
ابو محمد 😎 ✍️
ممتاز ..
سعيد الحداد
ماتراقصت إمرأه عند الرجال إلا وهي فاقده الشرف والعرض وحاشا أن يكونو رجال إلي عندها والله كبيره كلمت رجال في حقهم بلأمس تتطاول على الشيخ العلامه إبن باز رحمه الله رحمة واسعة واليوم تتراقص بين أحضان الكلاب إلى عندها وإن شاء الله تعالى نطلع أنا ومن يقرأ التعليق من الجنه عليها وهي غ في نار جهنم تتراقص

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