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4 دلائل تكشف مستقبل "أمرابط" مع النصر

Time منذ 56 دقيقة
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4 دلائل تكشف مستقبل "أمرابط" مع النصر

ماجد محمد (صدى):
دخلت أزمة النجم المغربي نور الدين أمرابط، في مرحلة أخرى مع إدارة نادي النصر، بعدما تجاهلت الأخيرة التجديد له على الملأ.

واقتراب عقد أمرابط (33 عامًا)، مع النصر من الانتهاء، إذ سيحدث هذا في صيف 2021، إلا أن اللاعب المغربي صرّح بأن إدارة النصر لم تدخل في مفاوضات معه لتجديد العقد.

ويبدو أن إدارة النصر لا ترغب في تجديد عقد اللاعب، وهو ما ظهر في عدة مواقف لها، ومنها عدم الاستجابة لطلبه بتجديد عقده في الموسم الماضي، بختام مسيرته الكروية في النصر.

كما عرضت إدارة النصر، "أمرابط" في صفقة تبادلية مع الأهلي من أجل التعاقد مع سلمان المؤشر لكن إدارة الأهلي رفضت العرض، وذلك وفقًا لما أعلن عنه الأمير منصور بن مشعل.

وصرّح أمرابط، سابقًا بأنه منح إدارة النصر فرصة حتى يناير المقبل للتجديد وإلا سينظر للعروض المقدمة له.

وتسعى إدارة النصر للتعاقد مع ثنائي أجنبي جديد، وهما "بابو جوميز لاعب أتلانتا الإيطالي- و لوكاس فيرسيمو مدافع سانتوس البرازيلي".

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
روعتونا بكيفن بروين لاعب وسط مان شستر ستي 🍎🍏
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
شرحبيل
كلام الشيخ واضح ومنطقي وعقلاني جزاك الله خير
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا موقع روسيا اليوم وليس رويا اليوم
ع. س. ع
لن تحققو بطولة آسيا حتى لو اعطوكم ملعب ويمبلي في انجلترا والا ملعب الميركانا في البرازيل

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