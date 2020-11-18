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" المطلق ": البيعة عبادة يلزم استحضارها

Time منذ 48 دقيقة
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" المطلق ": البيعة عبادة يلزم استحضارها

عادل الحربي (صدى):
قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، إن من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضرورات الخمس التي يقوم عليها الدين والدنيا، موضحا:" من أعظم وسائل حفظها المحافظة على الأمن والوفاء بالبيعة لولي الأمر ".

وأكد " المطلق ":" البيعة عبادة يلزم استحضارها "، مستشهدا بقول النبي " صلى الله عليه وسلم ":" من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ".

و‏يأتي ذلك بالتزامن مع مناسبة مرور 6 أعوام على بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله–

ويحتفي شعب المملكة والمقيمين على أرضها، بهذه المناسبة بقلوب محبة مطمئنة شغوفة بالإنجازات في مجالات الحياة كافةً، يلامسون بحواسهم التطور الذي تشهده أجهزة ومؤسسات الدولة في مختلف أنحاء المملكة.

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقية 🍎🍏
روعتونا بكيفن بروين لاعب وسط مان شستر ستي 🍎🍏
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
شرحبيل
كلام الشيخ واضح ومنطقي وعقلاني جزاك الله خير
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا موقع روسيا اليوم وليس رويا اليوم
ع. س. ع
لن تحققو بطولة آسيا حتى لو اعطوكم ملعب ويمبلي في انجلترا والا ملعب الميركانا في البرازيل

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