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كتلة باردة خلال 48 ساعة على عدة مناطق

Time منذ ساعة
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كتلة باردة خلال 48 ساعة على عدة مناطق

علي القحطاني (صدى):
حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من كتلة قطبية باردة خلال الـ48 ساعة على مناطق المملكة، مضيفا:" احذروا التيار البارد، وارتدوا الملابس الشتوية ".

ومن جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني حالة ماطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشماليةوالباحة وعسير وجازان وشمالي القصيم والشرقية والإمارات وعمان.

وأوضح " الحصيني " أن الحالة ستكون يومي الجمعة 4/5 والسبت1442/4/6هـ.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت أن تنشط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما ستكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشارت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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أحدث التعليقات

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ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
شرحبيل
كلام الشيخ واضح ومنطقي وعقلاني جزاك الله خير
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا موقع روسيا اليوم وليس رويا اليوم
ع. س. ع
لن تحققو بطولة آسيا حتى لو اعطوكم ملعب ويمبلي في انجلترا والا ملعب الميركانا في البرازيل

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