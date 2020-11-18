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شاهد.. وصلة رقص لتوكل كرمان في تركيا

Time منذ ساعة
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شاهد.. وصلة رقص لتوكل كرمان في تركيا

أنقرة (صدى):
وثق مقطع فيديو كيف تتراقص الناشطة اليمنية الخبيثة توكل كرمان على أحزان الشعب اليمني الذي يعاني من الإرهاب الذي تروج له.

وأظهر مقطع فيديو وصلة رقص للناشطة مٌدعية الفضيلة في الأراضي التركية؛ حيث تهرول إلى تركيا بين حين وأخر لتركع تحت أقدام السلطان العثماني رجب طيب أردوغان وتمرر أجندته الداعمة للإرهاب في اليمن.

ويأتي الفيديو تزامنا مع ارتفاع حدة انتهاكات المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، فيما جاءت لتبرز مهاراتها في الرقص.

وتآمرت ومازالت تتآمر توكل كرمان على الشعب اليمني بالارتماء في أحضان محاور الشر في تركيا وقطر وجماعة الإخوان الإرهابية، دون النظر إلى تلوث أيديهم في موت الملايين حول العالم بسبب دعمهم للإرهاب أينما كان.

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أحدث التعليقات

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ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
شرحبيل
كلام الشيخ واضح ومنطقي وعقلاني جزاك الله خير
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا موقع روسيا اليوم وليس رويا اليوم
ع. س. ع
لن تحققو بطولة آسيا حتى لو اعطوكم ملعب ويمبلي في انجلترا والا ملعب الميركانا في البرازيل

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