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حملة "ترامب" تطلب فرز أصوات الاقتراع في ويسكونسن

Time منذ ساعة
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حملة "ترامب" تطلب فرز أصوات الاقتراع في ويسكونسن

واشنطن (صدى):
أوضحت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستسعى إلى إعادة فرز جزئي لنتائج انتخابات ولاية ويسكونسن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأشارت الحملة في بيان، إلى أنها حولت 3 ملايين دولار إلى ويسكونسن لتغطية تكاليف إعادة فرز الأصوات في مقاطعتي ميلووكي ودين، وهما منطقتان يغلب عليهما الديمقراطية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وصف إعادة فرز الأصوات في جورجيا بالمزحة، مضيفا:"  يتم إجراؤها تحت الضغط ".

وأوضح " ترامب ":" لم يسمحوا حتى للمراقبين الجمهوريين بالدخول إلى المبنى للمشاهدة، إهانة فظيعة لدستورنا ".

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أحدث التعليقات

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ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
شرحبيل
كلام الشيخ واضح ومنطقي وعقلاني جزاك الله خير
عادل عبدالحي حمزة
طيب عدلوا موقع روسيا اليوم وليس رويا اليوم
ع. س. ع
لن تحققو بطولة آسيا حتى لو اعطوكم ملعب ويمبلي في انجلترا والا ملعب الميركانا في البرازيل

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