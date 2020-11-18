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الإجراء المتبع حال تم تسريب البيانات في مواقع حجوزات الفنادق (فيديو)

Time منذ 10 دقائق
Views 1205
الإجراء المتبع حال تم تسريب البيانات في مواقع حجوزات الفنادق (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف الخبير في التقنية والأمن السيبراني، تركي المحمود، ما يجب على الشخص فعله إذا حدث تسريب للبيانات في مواقع حجوزات الفنادق.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أنه إذا كان الشخص قد وضع بياناته على مواقع حجوزات الفنادق، فيجب عليه تغيير البريد الإلكتروني وكلمة السر، وجميع بياناته الأخرى.

وأشار إلى أن البنوك تقدم خدمة بطاقات "فيزا" للشراء عن طريق الإنترنت، وهذا الكارت تكون بياناته في الموقع الذي يقوم الشخص بالحجز فيه، فبمجرد معرفة المبلغ المطلوب يقوم الشخص بسحبه من حسابه لوضعه في هذا الكارت، وبذلك لا يكون هناك أموال فيه.

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أحدث التعليقات

آمين
سيرجيو يعود للاهلي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. لا تعلمها الرمي ترميك ..
عادل عبدالحي حمزة
واتخذت رجال الأمن الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع. وأتخذ رجال الأمن
البومحمد
يعطونه من قال مايعطونه
آمين
السومه يترك الأهلي ويذهب لضمك هيا

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