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توضيح من "الشؤون البلدية" بشأن إيقاف إيصال الكهرباء إلى المساكن بدون صكوك شرعية

Time منذ 43 دقيقة
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توضيح من "الشؤون البلدية" بشأن إيقاف إيصال الكهرباء إلى المساكن بدون صكوك شرعية

(صدى):
أكدت مصادر على أن تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، بشأن إيقاف العمل الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1435/10/15هـ والقاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك غير شرعية، يشمل مدينة جازان فقط وليس كل محافظات منطقة جازان.

وقالت المصادر إن التعميم الذي تطرق للقرار مؤخرًا تبعته استفسارات من بعض بلديات المنطقة بشأن إيقاف إيصال التيار الكهربائي.

وأوضحت أمانة المنطقة أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه في التعميم يخصّ مدينة جيزان؛ أي نطاق خدمات بلدية مدينة جيزان حالياً.

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أحدث التعليقات

آمين
سيرجيو يعود للاهلي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. لا تعلمها الرمي ترميك ..
عادل عبدالحي حمزة
واتخذت رجال الأمن الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع. وأتخذ رجال الأمن
البومحمد
يعطونه من قال مايعطونه
آمين
السومه يترك الأهلي ويذهب لضمك هيا

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