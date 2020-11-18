الأعداد السابقة للصحيفة

أمريكا توجع إيران بعقوبات جديدة تشمل مؤسسة يديرها خامنئي 

Time منذ 51 دقيقة
Views 1468
أمريكا توجع إيران بعقوبات جديدة تشمل مؤسسة يديرها خامنئي 

واشنطن (صدى):
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات واسعة جديدة على إيران تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بطهران.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات تشمل " مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية "، التي يديرها المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد، محمود علوي.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.

وعلق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، قائلا:" على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن عقوباتنا ".

وتابع " بومبيو ":" على أن الولايات المتحدة ستطبق مزيدا من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

آمين
سيرجيو يعود للاهلي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. لا تعلمها الرمي ترميك ..
عادل عبدالحي حمزة
واتخذت رجال الأمن الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع. وأتخذ رجال الأمن
البومحمد
يعطونه من قال مايعطونه
آمين
السومه يترك الأهلي ويذهب لضمك هيا

أخر الأخبار

حملة "ترامب" تطلب فرز أصوات الاقتراع في ويسكونسن
حملة "ترامب" تطلب فرز أصوات الاقتراع في ويسكونسن
Time منذ دقيقة Views 1048
الإجراء المتبع حال تم تسريب البيانات في مواقع حجوزات الفنادق (فيديو)
الإجراء المتبع حال تم تسريب البيانات في مواقع حجوزات الفنادق (فيديو)
Time منذ 9 دقائق Views 1200
«المرور» توضح غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين
«المرور» توضح غرامة عدم ترك مسافة آمنة بين مركبتين
Time منذ 14 دقيقة Views 1304
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
3 شروط في عقد العمل تعتبر محل تهديد للعامل
Time منذ 27 دقيقة Views 1575
الأمير الوليد بن بدر: "مرسول بارك لا يلغي اسم النصر"
الأمير الوليد بن بدر: "مرسول بارك لا يلغي اسم النصر"
Time منذ 36 دقيقة Views 1627
توضيح من "الشؤون البلدية" بشأن إيقاف إيصال الكهرباء إلى المساكن بدون صكوك شرعية
توضيح من "الشؤون البلدية" بشأن إيقاف إيصال الكهرباء إلى المساكن بدون صكوك شرعية
Time منذ 43 دقيقة Views 785
أمريكا توجع إيران بعقوبات جديدة تشمل مؤسسة يديرها خامنئي 
أمريكا توجع إيران بعقوبات جديدة تشمل مؤسسة يديرها خامنئي 
Time منذ 51 دقيقة Views 1468
ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض
ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض
Time منذ 58 دقيقة Views 1615
يعلم زوجته على القنص
يعلم زوجته على القنص
Time منذ ساعة Views 553
يمزح مع خويه وسط السيول
يمزح مع خويه وسط السيول
Time منذ ساعة Views 356