أمريكا توجع إيران بعقوبات جديدة تشمل مؤسسة يديرها خامنئي 

واشنطن (صدى):
فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عقوبات واسعة جديدة على إيران تستهدف عشرات الشخصيات والكيانات المرتبطة بطهران.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات تشمل " مؤسسة مستضعفان للثورة الإسلامية "، التي يديرها المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، ووزير الأمن والمخابرات للبلاد، محمود علوي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية في قائمة عقوباتها عشرات الشخصيات والكيانات الأخرى بينها مرتبطة بقطاعات المعادن والنفط والنقل في إيران.
وعلق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على العقوبات الجديدة المفروضة على إيران، قائلا:" على الولايات المتحدة ألا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران والتخلي عن عقوباتنا ".
وتابع " بومبيو ":" على أن الولايات المتحدة ستطبق مزيدا من العقوبات ضد إيران في الأسابيع والأشهر القادمة ".