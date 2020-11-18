الأمير الوليد بن بدر: "مرسول بارك لا يلغي اسم النصر"

طلال الغامدي (صدى):
ردّ عضو شرف نادي النصر، الأمير الوليد بن بدر، على منتقدي إطلاق اسم "مرسول بارك" على ملعب جامعة الملك سعود بعد استئجار النصر له.
وأكد ابن بدر، أن الملعب يتواجد في ساحة النصر وتسميته بهذا الاسم لا تلغي اسم النادي، إذ أن حفل التدشين تواجد عليه اسم النصر.
ودشّن نادي النصر أمس الثلاثاء، ملعب جامعة الملك سعود، بعد استئجاره من شركة "الوسائل"، لمدة 10 سنوات.
وسيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اللعب على ملعب "مرسول بارك"، بدءًا من الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.