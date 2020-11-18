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حسم مصير مدرب ألمانيا بعد السقوط الكارثي أمام إسبانيا

Time منذ 3 ساعات
Views 1880
حسم مصير مدرب ألمانيا بعد السقوط الكارثي أمام إسبانيا

وكالات (صدى):
تأكد بقاء مدرب منتخب ألمانيا يواخيوم لوف في منصبه على الرغم من الهزيمة الثقيلة التي لحقت به أمام المنتخب الإسباني 6-0 في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدوري القسم الأول للبطولة.

وجرت محادثة بين فريتس كيلر، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، وأوليفر بيرهوف مدير المنتخب بعد عودة بعثة المنتخب الألماني من إشبيلية إلى مطار ميونخ اليوم، وتقرر خلالها استمرار لوف مع المنتخب.

يذكر أن هذه هي أقسى هزيمة يتعرض لها المنتخب الألماني منذ 89 عاماً، وسيقود لوف المنتخب إلى بطولة أوروبا في العام المقبل رغم ذلك.

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أحدث التعليقات

آمين
سيرجيو يعود للاهلي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. لا تعلمها الرمي ترميك ..
عادل عبدالحي حمزة
واتخذت رجال الأمن الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع. وأتخذ رجال الأمن
البومحمد
يعطونه من قال مايعطونه
آمين
السومه يترك الأهلي ويذهب لضمك هيا

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