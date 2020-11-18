إمام أوغلو يفضح مشروع أردوغان الجديد بفيديو كارثي لقطر

أنقرة (صدى):
فضح أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول المعارض مشروعات أردوغان والدولة التي يزعم الأخير أنه يطور من خلالها تركيا.
ويأتي نشر هذا الفيديو بعد يوم من فتح تحقيق بحق أكرم إمام أوغلو، إثر نشره لافتات في شوارع إسطنبول ضد مشروع قناة إسطنبول، .
ونشر مقطع فيديو من الرسوم المتحركة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "أجمل مشاريع الدولة هي تلك الصديقة للطبيعة، والمنيرة للمدن".
ورصد الوضع الكارثي في تركيا من خلال قصة طفلة تسمى "أيلول"، تستيقظ من النوم في أحد الأيام فترى ازدياداً في درجات الحرارة في مدينة إسطنبول بفعل مشروع قناة اسطنبول، بينما المياه منقطعة بسبب خسارة قسم كبير من المياه، ثم تخرج من البيت وتشاهد أبنية عالية، وناطحات سحاب مع غياب للأعشاب والأشجار، في إشارة إلى الغابات الواقعة على طريق مشروع قناة اسطنبول التي ستتآكل بفعله
ولفت في الفيديو إلى قطر، وذلك من خلال كتابة اسمها باللغة العربية على ناطحات السحاب، والأبنية الطويلة، في إشارة إلى المشاريع التي تنوي شركات قطرية إنشاءها في محيط القناة.