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ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض

Time منذ 58 دقيقة
Views 1612
ضبط 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة بالرياض

حمود العنزي (صدى):
أغلقت اللجنة الأمنية بمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، محلًا غير مرخصًا، وضبطت أكثر من 4300 قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، و12 بدلة عسكرية، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتأتي هذه الجولات والمتابعة المستمرة بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن؛ لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات المنطقة، قوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

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أحدث التعليقات

آمين
سيرجيو يعود للاهلي
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه .. .. لا تعلمها الرمي ترميك ..
عادل عبدالحي حمزة
واتخذت رجال الأمن الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع. وأتخذ رجال الأمن
البومحمد
يعطونه من قال مايعطونه
آمين
السومه يترك الأهلي ويذهب لضمك هيا

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