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وزير التعليم: بناء 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة

Time منذ 18 دقيقة
Views 1324
وزير التعليم: بناء 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة

نايف السالم (صدى):
أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الأربعاء، عن بناء 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة؛ لاستيعاب أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

ويأتي هذا التوقيع بالتزامن مع حلول الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين، وتأكيد على دعمه لاستمرار التطور والتنمية للوطن في المجالات كافة.

وأشار " آل الشيخ " إلى أن وزارة التعليم تسعى دائماً لتطوير وتحسين البيئة التعليمية؛ ما ينعكس إيجاباً على الطلاب والطالبات، ومنسوبي القطاع كافة، لتتمكن الوزارة من تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشار " آل الشيخ " إلى قيام شركة تطوير للمباني بطرح كراسة الشروط والمواصفات للمجموعة الثانية في المدينة المنورة، ويأتي ذلك استكمالاً لنجاح مسيرة وزارة التعليم في تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ...
ام روان
الخطأ من الحكومة المفرض توقف الفساد دامها تريد كرامة المواطن المفروض تفرض كلمتها على هذي الشركات مثل ما فرضتها على المواطن ويكون التعليم بالمجان او مخفض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سكب
صحيح مو صحيح الفواتير رسومها خيالية ومبالغ فيها خافو الله بالناس ياكهربا
abdul
مافيه اكبر مَضحَكة في اوساط الشعب الامركي والشعوب العالمية غيرك يا ابا ايڤانكا والجراء اتباعك من اهل الانبطاح والتصهين ، ولكنكم لا تعلمون .

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