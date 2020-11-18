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5 إصابات في حادث تصادم بالرياض

Time منذ 55 دقيقة
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5 إصابات في حادث تصادم بالرياض

سعيد العجل (صدى):
باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض، حادث تصادم وقع في القويعية غرب مدينة الرياض مساء أمس الثلاثاء، ونتج عن خمس إصابات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من الدفاع المدني بوجود حادث تصادم مع تعدد إصابات عند الساعة 21:40، وتم توجيه أربع فرق إسعافية للموقع حيث وصلت أول فرقة خلال 12 دقيقة من تلقي البلاغ.

وأضاف: "وتبين وجود خمس إصابات منها إصابتين حرجتين وثلاث إصابات طفيفة حيث تم نقل جميع الحالات لمستشفى القويعية العام".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ...
ام روان
الخطأ من الحكومة المفرض توقف الفساد دامها تريد كرامة المواطن المفروض تفرض كلمتها على هذي الشركات مثل ما فرضتها على المواطن ويكون التعليم بالمجان او مخفض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سكب
صحيح مو صحيح الفواتير رسومها خيالية ومبالغ فيها خافو الله بالناس ياكهربا
abdul
مافيه اكبر مَضحَكة في اوساط الشعب الامركي والشعوب العالمية غيرك يا ابا ايڤانكا والجراء اتباعك من اهل الانبطاح والتصهين ، ولكنكم لا تعلمون .

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