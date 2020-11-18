نجم برشلونة يكشف مفاجأة داخل أروقة ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشف صانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني، بيدري جونزاليس، مفاجأة ثقيلة أربكت أروقت غريمه التقليدي ريال مدريد.
وصرّح بيدري جونزاليس، بأنه لم ينضم إلى الملكي بسبب كونه دون المستوى، وفقًا لما أخبره به المسؤولين عن الاختبارات بالنادي.
وأوضحت تقارير إسبانية، أن تلك التصريحات تسببت في إجراء خوسيه سانشيز مساعد فلورنتينو بيريز، أكثر من مكالمة مع المسؤولين عن الاختبارات؛ لتوضيح أسباب عدم التوقيع معه، رغم الإشادة به.
وكان بيدري قريبًا من الانتقال إلى الميرنجي في 2018، ثم انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي بـ 5 مليون يورو.