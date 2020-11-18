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نجم برشلونة يكشف مفاجأة داخل أروقة ريال مدريد

Time منذ ساعتين
Views 1713
نجم برشلونة يكشف مفاجأة داخل أروقة ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشف صانع ألعاب نادي برشلونة الإسباني، بيدري جونزاليس، مفاجأة ثقيلة أربكت أروقت غريمه التقليدي ريال مدريد.

وصرّح بيدري جونزاليس، بأنه لم ينضم إلى الملكي بسبب كونه دون المستوى، وفقًا لما أخبره به المسؤولين عن الاختبارات بالنادي.

وأوضحت تقارير إسبانية، أن تلك التصريحات تسببت في إجراء خوسيه سانشيز مساعد فلورنتينو بيريز، أكثر من مكالمة مع المسؤولين عن الاختبارات؛ لتوضيح أسباب عدم التوقيع معه، رغم الإشادة به.

وكان بيدري قريبًا من الانتقال إلى الميرنجي في 2018، ثم انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي بـ 5 مليون يورو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ...
ام روان
الخطأ من الحكومة المفرض توقف الفساد دامها تريد كرامة المواطن المفروض تفرض كلمتها على هذي الشركات مثل ما فرضتها على المواطن ويكون التعليم بالمجان او مخفض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سكب
صحيح مو صحيح الفواتير رسومها خيالية ومبالغ فيها خافو الله بالناس ياكهربا
abdul
مافيه اكبر مَضحَكة في اوساط الشعب الامركي والشعوب العالمية غيرك يا ابا ايڤانكا والجراء اتباعك من اهل الانبطاح والتصهين ، ولكنكم لا تعلمون .

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