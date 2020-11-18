بالفيديو.. السليمان: لا يحق للزوج التحكم في مال زوجته

عادل الحربي (صدى):
حسم عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، الجدل حول أحقية الزوج في منع زوجته من تصرفها بمالها.
قال " السليمان ":" المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها سواء في البيع أو الشراء "، لافتا:" لها الحق أن تتصدق في مالها ولها حق التنازل بجزء من مالها ولاتتقيد بذلك بإذن من زوجها أو وليها ".
واستشهد بقوله تعالى:" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا "، موضحا:" ليس للزوج أن يتحكم في مال زوجته، ولكن ينظر في أمر واحد إذا كان تصرفها يضر بالزوج أو بالولي فله أن يتدخل في حدود هذا الأمر ".