الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. السليمان: لا يحق للزوج التحكم في مال زوجته

Time منذ 34 دقيقة
Views 1457
Comment 1
بالفيديو.. السليمان: لا يحق للزوج التحكم في مال زوجته

عادل الحربي (صدى):
حسم عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، الجدل حول أحقية الزوج في منع زوجته من تصرفها بمالها.

قال " السليمان ":" المرأة الرشيدة لها حق التصرف في مالها سواء في البيع أو الشراء "، لافتا:"  لها الحق أن تتصدق في مالها ولها حق التنازل بجزء من مالها ولاتتقيد بذلك بإذن من زوجها أو وليها ".

واستشهد بقوله تعالى:" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا "، موضحا:" ليس للزوج أن يتحكم في مال زوجته، ولكن ينظر في أمر واحد إذا كان تصرفها يضر بالزوج أو بالولي فله أن يتدخل في حدود هذا الأمر ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ...
ام روان
الخطأ من الحكومة المفرض توقف الفساد دامها تريد كرامة المواطن المفروض تفرض كلمتها على هذي الشركات مثل ما فرضتها على المواطن ويكون التعليم بالمجان او مخفض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سكب
صحيح مو صحيح الفواتير رسومها خيالية ومبالغ فيها خافو الله بالناس ياكهربا
abdul
مافيه اكبر مَضحَكة في اوساط الشعب الامركي والشعوب العالمية غيرك يا ابا ايڤانكا والجراء اتباعك من اهل الانبطاح والتصهين ، ولكنكم لا تعلمون .

أخر الأخبار

تفاصيل كارثية في ضبط محامية ومرشحة للنواب متهمة بالدعارة
تفاصيل كارثية في ضبط محامية ومرشحة للنواب متهمة بالدعارة
Time منذ 3 دقائق Views 153
شكلها زعلانه من الكمامات
شكلها زعلانه من الكمامات
Time منذ 14 دقيقة Views 214
مسن يُمازح ابنه : أمك اعظم من الكورونا
مسن يُمازح ابنه : أمك اعظم من الكورونا
Time منذ 15 دقيقة Views 258
ليته ارتاح مكانه
ليته ارتاح مكانه
Time منذ 15 دقيقة Views 187
وزير التعليم: بناء 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة
وزير التعليم: بناء 60 مدرسة حكومية في مكة المكرمة وجدة
Time منذ 17 دقيقة Views 1317
عم يقتل ويحرق ابنة أخيه المراهقة دون سبب
عم يقتل ويحرق ابنة أخيه المراهقة دون سبب
Time منذ 25 دقيقة Views 250
بالفيديو.. السليمان: لا يحق للزوج التحكم في مال زوجته
بالفيديو.. السليمان: لا يحق للزوج التحكم في مال زوجته
Time منذ 34 دقيقة Views 1457
«الفوزان» يوضح حكم قول «الله لا يعيد الشر» لمن شفي من المرض (فيديو)
«الفوزان» يوضح حكم قول «الله لا يعيد الشر» لمن شفي من المرض (فيديو)
Time منذ 38 دقيقة Views 1661
وزارة المالية تطلق قنوات دفع إلكترونية إضافية لسداد الرسوم الحكومية
وزارة المالية تطلق قنوات دفع إلكترونية إضافية لسداد الرسوم الحكومية
Time منذ 44 دقيقة Views 1514
أسعار ومواصفات فورد اكسبلورر 2020
أسعار ومواصفات فورد اكسبلورر 2020
Time منذ 47 دقيقة Views 1294