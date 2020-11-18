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فيديو نادر لتحرير الخفجي في حرب الخليج الثانية

Time منذ ساعة
Views 2768
Comment 5
فيديو نادر لتحرير الخفجي في حرب الخليج الثانية

عادل الحربي (صدى):
أوضح مقطع فيديو، مشاهد تاريخية نادرة من تحرير الجيش السعودي لمدينة الخفجي بعد احتلالها من قبل جنود الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وذلك عام 1991م.

وبدأ الجيش السعودي في تحرير الخفجي يوم 29 يناير وحتى 1 فبراير 1991، إذ حاول صدام سحب قوات التحالف في عمليات أرضية مكلفة من الكويت.

وبحلول 1 فبراير، نجح الجيش السعودي في استعادة المدينة بعدما قتل 43 من جنود التحالف وجرح 52، فيما بلغ عدد القتلى من الجيش العراقي ما بين 60 و300 قتيل وتم أسر 400 شخص.

وأظهر الفيديو، ضابطًا أمريكيًا من قوات التحالف يهنيء عدد من أفراد الجيش السعودي على بسالتهم في تحرير أرضهم، مشيدًا بأداءهم داخل أرض المعركة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ...
ام روان
الخطأ من الحكومة المفرض توقف الفساد دامها تريد كرامة المواطن المفروض تفرض كلمتها على هذي الشركات مثل ما فرضتها على المواطن ويكون التعليم بالمجان او مخفض
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سكب
صحيح مو صحيح الفواتير رسومها خيالية ومبالغ فيها خافو الله بالناس ياكهربا
abdul
مافيه اكبر مَضحَكة في اوساط الشعب الامركي والشعوب العالمية غيرك يا ابا ايڤانكا والجراء اتباعك من اهل الانبطاح والتصهين ، ولكنكم لا تعلمون .

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