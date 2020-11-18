الأعداد السابقة للصحيفة

ميسي عن تراجع مستواه: «سأعتزل دوليًا في حالة واحدة»

Time منذ 30 دقيقة
Views 1337
Comment 2
ميسي عن تراجع مستواه: «سأعتزل دوليًا في حالة واحدة»

وكالات (صدى):
أوضح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيعتزل دوليًا في حالة واحدة فقط، على الرغم من كل الانتقادات التي يتلاقها بسبب تراجع مستواه نسبيًا.

وقال "ميسي" ردًا على سؤال لماذا يستمر في اللعب مع المنتخب الوطن حتى الآن خاصة بعد الانتقادات التي توجه إليه باستمرار عند اللعب مع الأرجنتين بجانب تراجع مستواه نسبيا عما كان عليه عندما كان عمره 25 عامًا: "إذا اتصل بي المدرب واستدعاني فسأكون متواجدًا، وسأتوقف عن اللعب للمنتخب عندما لا يتم الاتصال بي".

وتابع قائلا: "أحاول بذل قصارى جهدي كلما أتيت إلى هنا، لأنني أشعر أنني قادر على القيام بذلك، والقتال من أجل هذا القميص. وأشعر أنني بحالة جيدة".

و يكافح "ميسي" من أجل الفوز بأول لقب مع المنتخب الأرجنتيني حيث تقتصر إنجازاته مع التانجو على الفوز بكأس العالم تحت 20 سنة 2005 والميدالية الذهبية الأولمبية لعام 2008.

وخسر ميسي 3 ألقاب كبيرة في 3 سنوات متتالية بخسارة نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا ثم نهائي نسختين من كوبا أمريكا 2015 و 2016 لصالح تشيلي وسيكون أمامه فرصة أخيرة للفوز بكأس العالم في قطر 2022.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللوم يقع على الأم المهمله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
وقال "ميسي" ردًا على سؤال لماذا يستمر في اللعب مع المنتخب الوطن حتى الآن خاصة بعد الانتقادات التي توجه إليه باستمرار عند اللعب مع الأرجنتين بجانب تراجع مستواه نسبيا عما كان عليه عندما كان عمره 25 عامًا: "إذا اتصل بي المدرب واستدعاني فسأكون متواجدًا، وسأتوقف عن اللعب للمنتخب عندما لا يتم الاتصال بي". المنتخب الوطني
جاسم
كلامك مردود عليك لا يجوز زواج غير المسلم من المسلمه رضيتي ام ابيتي واظن انك خارج الحسبه كل فول مدمس وعيش مرحرح وكوارع ولحمة راس وخلي الدين لاهله
جاسم
لم تصل اسعار الابل الى ارقام فلكيه الا في السنوات الاخيره وكذلك الديات

أخر الأخبار

شاهد.. حفيدة إلهام الفضالة تقاطعها ببراءة تلفت الأنظار
شاهد.. حفيدة إلهام الفضالة تقاطعها ببراءة تلفت الأنظار
Time منذ 11 دقيقة Views 388
طيران التحالف يدمر مخزنًا حوثيًا في مأرب
طيران التحالف يدمر مخزنًا حوثيًا في مأرب
Time منذ 20 دقيقة Views 1298
ميسي عن تراجع مستواه: «سأعتزل دوليًا في حالة واحدة»
ميسي عن تراجع مستواه: «سأعتزل دوليًا في حالة واحدة»
Time منذ 30 دقيقة Views 1337
بالصور.. سيارات تختارها النساء
بالصور.. سيارات تختارها النساء
Time منذ 36 دقيقة Views 1221
سجن مشرد اغتصب امرأة تائهة بوحشية
سجن مشرد اغتصب امرأة تائهة بوحشية
Time منذ 42 دقيقة Views 689
بالصور.. لحظة افتتاح منفذ جديدة عرعر
بالصور.. لحظة افتتاح منفذ جديدة عرعر
Time منذ 48 دقيقة Views 1564
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1510
السواق جاب العيد فيهم
السواق جاب العيد فيهم
Time منذ 54 دقيقة Views 290
تمساح يفاجئ سكان قرية
تمساح يفاجئ سكان قرية
Time منذ 55 دقيقة Views 316
حادثة مروعة لطفلة
حادثة مروعة لطفلة
Time منذ 56 دقيقة Views 302