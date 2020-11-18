ميسي عن تراجع مستواه: «سأعتزل دوليًا في حالة واحدة»

وكالات (صدى):
أوضح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سيعتزل دوليًا في حالة واحدة فقط، على الرغم من كل الانتقادات التي يتلاقها بسبب تراجع مستواه نسبيًا.
وقال "ميسي" ردًا على سؤال لماذا يستمر في اللعب مع المنتخب الوطن حتى الآن خاصة بعد الانتقادات التي توجه إليه باستمرار عند اللعب مع الأرجنتين بجانب تراجع مستواه نسبيا عما كان عليه عندما كان عمره 25 عامًا: "إذا اتصل بي المدرب واستدعاني فسأكون متواجدًا، وسأتوقف عن اللعب للمنتخب عندما لا يتم الاتصال بي".
وتابع قائلا: "أحاول بذل قصارى جهدي كلما أتيت إلى هنا، لأنني أشعر أنني قادر على القيام بذلك، والقتال من أجل هذا القميص. وأشعر أنني بحالة جيدة".
و يكافح "ميسي" من أجل الفوز بأول لقب مع المنتخب الأرجنتيني حيث تقتصر إنجازاته مع التانجو على الفوز بكأس العالم تحت 20 سنة 2005 والميدالية الذهبية الأولمبية لعام 2008.
وخسر ميسي 3 ألقاب كبيرة في 3 سنوات متتالية بخسارة نهائي كأس العالم 2014 أمام ألمانيا ثم نهائي نسختين من كوبا أمريكا 2015 و 2016 لصالح تشيلي وسيكون أمامه فرصة أخيرة للفوز بكأس العالم في قطر 2022.