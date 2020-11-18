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تحديد مواعيد الجولات المتبيقة من الدور الأول في دوري المحترفين

Time منذ ساعة
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تحديد مواعيد الجولات المتبيقة من الدور الأول في دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
كشفت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، عن مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الدور الأول من المسابقة .

وأعلنت اللجنة أن يوم السبت الموافق 5 ديسمبر المقبل سيكون موعدًا لانطلاق الجولة السابعة، وتختتم مواجهات الجولة الـ 15 يوم الأثنين، الموافق 25 يناير 2021.

يذكر أن اللجنة أجرت تعديلات في أيام بعض الجولات المحددة في ظل وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي الكأس ومواعيد مباريات دور الـ 16 من النسخة الجديدة للمسابقة، إضافة إلى مواعيد بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال.

وللإطلاع على المواعيد من هنا

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللوم يقع على الأم المهمله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
وقال "ميسي" ردًا على سؤال لماذا يستمر في اللعب مع المنتخب الوطن حتى الآن خاصة بعد الانتقادات التي توجه إليه باستمرار عند اللعب مع الأرجنتين بجانب تراجع مستواه نسبيا عما كان عليه عندما كان عمره 25 عامًا: "إذا اتصل بي المدرب واستدعاني فسأكون متواجدًا، وسأتوقف عن اللعب للمنتخب عندما لا يتم الاتصال بي". المنتخب الوطني
جاسم
كلامك مردود عليك لا يجوز زواج غير المسلم من المسلمه رضيتي ام ابيتي واظن انك خارج الحسبه كل فول مدمس وعيش مرحرح وكوارع ولحمة راس وخلي الدين لاهله
جاسم
لم تصل اسعار الابل الى ارقام فلكيه الا في السنوات الاخيره وكذلك الديات

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