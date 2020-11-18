تحديد مواعيد الجولات المتبيقة من الدور الأول في دوري المحترفين

طلال الغامدي (صدى):
كشفت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، عن مواعيد مباريات الجولات المتبقية من الدور الأول من المسابقة .
وأعلنت اللجنة أن يوم السبت الموافق 5 ديسمبر المقبل سيكون موعدًا لانطلاق الجولة السابعة، وتختتم مواجهات الجولة الـ 15 يوم الأثنين، الموافق 25 يناير 2021.
يذكر أن اللجنة أجرت تعديلات في أيام بعض الجولات المحددة في ظل وجود مباريات مؤجلة بسبب نهائي الكأس ومواعيد مباريات دور الـ 16 من النسخة الجديدة للمسابقة، إضافة إلى مواعيد بطولة كأس محمد السادس لأندية الأبطال.
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