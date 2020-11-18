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حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1508
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح السطحية التي قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما ستكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقيه على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأفاد بأن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللوم يقع على الأم المهمله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
وقال "ميسي" ردًا على سؤال لماذا يستمر في اللعب مع المنتخب الوطن حتى الآن خاصة بعد الانتقادات التي توجه إليه باستمرار عند اللعب مع الأرجنتين بجانب تراجع مستواه نسبيا عما كان عليه عندما كان عمره 25 عامًا: "إذا اتصل بي المدرب واستدعاني فسأكون متواجدًا، وسأتوقف عن اللعب للمنتخب عندما لا يتم الاتصال بي". المنتخب الوطني
جاسم
كلامك مردود عليك لا يجوز زواج غير المسلم من المسلمه رضيتي ام ابيتي واظن انك خارج الحسبه كل فول مدمس وعيش مرحرح وكوارع ولحمة راس وخلي الدين لاهله
جاسم
لم تصل اسعار الابل الى ارقام فلكيه الا في السنوات الاخيره وكذلك الديات

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