الأعداد السابقة للصحيفة

عصام الحضري يعتزل كرة القدم نهائيا

Time منذ ساعة
Views 1525
عصام الحضري يعتزل كرة القدم نهائيا

وكالات (صدى):
اعتزل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، اللعب بشكل نهائي.

وقال " الحضري ": " أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الحمد لله أديت رسالتي على الوجه الأكمل"، مضيفا:" والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها، وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ ".

وأشار " الحضري ": " لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين له وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ ".

وأردف: " دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك.. ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا ".

وتابع: " لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط، بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة، فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية، وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللوم يقع على الأم المهمله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عادل عبدالحي حمزة
وقال "ميسي" ردًا على سؤال لماذا يستمر في اللعب مع المنتخب الوطن حتى الآن خاصة بعد الانتقادات التي توجه إليه باستمرار عند اللعب مع الأرجنتين بجانب تراجع مستواه نسبيا عما كان عليه عندما كان عمره 25 عامًا: "إذا اتصل بي المدرب واستدعاني فسأكون متواجدًا، وسأتوقف عن اللعب للمنتخب عندما لا يتم الاتصال بي". المنتخب الوطني
جاسم
كلامك مردود عليك لا يجوز زواج غير المسلم من المسلمه رضيتي ام ابيتي واظن انك خارج الحسبه كل فول مدمس وعيش مرحرح وكوارع ولحمة راس وخلي الدين لاهله
جاسم
لم تصل اسعار الابل الى ارقام فلكيه الا في السنوات الاخيره وكذلك الديات

أخر الأخبار

شاهد.. حفيدة إلهام الفضالة تقاطعها ببراءة تلفت الأنظار
شاهد.. حفيدة إلهام الفضالة تقاطعها ببراءة تلفت الأنظار
Time منذ 11 دقيقة Views 364
طيران التحالف يدمر مخزنًا حوثيًا في مأرب
طيران التحالف يدمر مخزنًا حوثيًا في مأرب
Time منذ 19 دقيقة Views 1291
ميسي عن تراجع مستواه: «سأعتزل دوليًا في حالة واحدة»
ميسي عن تراجع مستواه: «سأعتزل دوليًا في حالة واحدة»
Time منذ 30 دقيقة Views 1335
بالصور.. سيارات تختارها النساء
بالصور.. سيارات تختارها النساء
Time منذ 35 دقيقة Views 1221
سجن مشرد اغتصب امرأة تائهة بوحشية
سجن مشرد اغتصب امرأة تائهة بوحشية
Time منذ 41 دقيقة Views 689
بالصور.. لحظة افتتاح منفذ جديدة عرعر
بالصور.. لحظة افتتاح منفذ جديدة عرعر
Time منذ 47 دقيقة Views 1561
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس على المملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1504
السواق جاب العيد فيهم
السواق جاب العيد فيهم
Time منذ 53 دقيقة Views 290
تمساح يفاجئ سكان قرية
تمساح يفاجئ سكان قرية
Time منذ 54 دقيقة Views 316
حادثة مروعة لطفلة
حادثة مروعة لطفلة
Time منذ 55 دقيقة Views 302