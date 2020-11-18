عصام الحضري يعتزل كرة القدم نهائيا

وكالات (صدى):
اعتزل عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، اللعب بشكل نهائي.
وقال " الحضري ": " أرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، الحمد لله أديت رسالتي على الوجه الأكمل"، مضيفا:" والله يشهد أنني لم أدخر جهدًا ولا عرقًا وأنا أرتدي فانلة منتخب بلادي التي تشرفت بها، وحققت مع زملائي انجازات ستظل محفورة بحروف من ذهب على مدار التاريخ ".
وأشار " الحضري ": " لم ولن أنسى في يوم من الأيام أن صاحب الفضل في مسيرتي الكروية بعد ربنا سبحانه وتعالى هو النادي الأهلي نادي القرن وأعظم نادي في الكون وجماهيره العظيمة هي التي صنعت اسم ونجومية عصام الحضري، وأنا مدين له وللنادي الأهلي الذي أعشقه بكل شئ ".
وأردف: " دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك، كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن انضمامي لهذا النادي وذاك.. ومع الاحترام الكامل لكل الأندية، فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة، فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت اعتزال كرة القدم نهائيًا ".
وتابع: " لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط، بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة، فقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية، وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".