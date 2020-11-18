ثبات فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بنسبة 95%

واشنطن (صدى):
كشفت النتائج السريرية الكاملة، اليوم الأربعاء، عن ثبات فعالية لقاح شركة فايزر الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد COVID19 بنسبة 95%.
وشارك 43،538 شخصاً في الدراسة، فيما يُحفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويتطلب اللقاح جرعتين تفصل بينهما فترة حوالي 3 أسابيع تقريباً، كما تتحقق الحماية من الفيروس بعد 28 يوماً من بدء التطعيم.
ومن المتوقع أن يُنتج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح عالمياً في عام 2020؛ حيث تستعد الشركة لتقديم طلب للحصول على إذن للاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا.