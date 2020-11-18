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ثبات فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بنسبة 95%

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ثبات فعالية لقاح فايزر ضد كورونا بنسبة 95%

واشنطن (صدى):
كشفت النتائج السريرية الكاملة، اليوم الأربعاء، عن ثبات فعالية لقاح شركة فايزر الأمريكية ضد فيروس كورونا المستجد COVID19 بنسبة 95%.

وشارك 43،538 شخصاً في الدراسة، فيما يُحفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ويتطلب اللقاح جرعتين تفصل بينهما فترة حوالي 3 أسابيع تقريباً، كما تتحقق الحماية من الفيروس بعد 28 يوماً من بدء التطعيم.

ومن المتوقع أن يُنتج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح عالمياً في عام 2020؛ حيث تستعد الشركة لتقديم طلب للحصول على إذن للاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة، ألبرت بورلا.

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أحدث التعليقات

سيد الإمكان
انت الشهري ياغبي فيه علماء سعوديين افضل من الاجانب وأكثر الأجانب شهادتهم مزورة وأنت تقول مطلب تجنسيهم الخمه ياغبي وتقول السعودي خله يلعب كورة وجنس الأجانب السعوديه للسعوديين الاجانب يطسون إلى بلدهم ماحنا مسوولين عنهم
دانة على آدم برناوي
وااااااي وين امها وين ابوها مرررره مافي استحياء 😠😠
ابن حزم
الحمد لله على كل حال. اللَّهم اصرف عنا الوباء والبلاء .. ‏اللهم إنا نعوﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ‏عافيتك وفجاءة نقمتك ..وجميع سخطك.
رحآل
ماشاء الله تبارك الله أرامكو مش كل المتقاعدين نفس فلوسه هذا نكب المتقاعدين في(( أرامكو)) لو انفقها في صدقات وبيت للمحتاجين كان احسن. الله ييسر لكلزمسلم 😀😀😀
بعبع
تجربة فاشلة للهلال الملعب في عهده كأنه مهجور حديقة مرابط

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