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الإتحاد يعلق على ابتعاده عن التتويج برسالة خاصة للجماهير

Time منذ 28 دقيقة
Views 1471
الإتحاد يعلق على ابتعاده عن التتويج برسالة خاصة للجماهير

ماجد محمد (صدى):
علق أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد على علاقة الجماهير بـ" العميد " في الفترة الأخيرة بعد ابتعاده عن منصات التتويج .

وأكد " دياب " على صفحته الرسمية في " تويتر " أنه يعلم مدى محبة الجماهير لنادي الاتحاد وافتخارهم به وأن ذلك ليس له علاقة بالبطولات والإنجازات فقط.

وأضاف قائلاً : شعور الجماهير بالفخر بفريقهم، لأنه يمثلهم في البساطة والشجاعة، وتحدي الصعوبات وليس إنجاز البطولات فقط .

وكان الاتحاد قد توج لآخر مرة ببطولة في عام 2018، عندما حصل على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

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أحدث التعليقات

سيد الإمكان
انت الشهري ياغبي فيه علماء سعوديين افضل من الاجانب وأكثر الأجانب شهادتهم مزورة وأنت تقول مطلب تجنسيهم الخمه ياغبي وتقول السعودي خله يلعب كورة وجنس الأجانب السعوديه للسعوديين الاجانب يطسون إلى بلدهم ماحنا مسوولين عنهم
دانة على آدم برناوي
وااااااي وين امها وين ابوها مرررره مافي استحياء 😠😠
ابن حزم
الحمد لله على كل حال. اللَّهم اصرف عنا الوباء والبلاء .. ‏اللهم إنا نعوﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ‏عافيتك وفجاءة نقمتك ..وجميع سخطك.
رحآل
ماشاء الله تبارك الله أرامكو مش كل المتقاعدين نفس فلوسه هذا نكب المتقاعدين في(( أرامكو)) لو انفقها في صدقات وبيت للمحتاجين كان احسن. الله ييسر لكلزمسلم 😀😀😀
بعبع
تجربة فاشلة للهلال الملعب في عهده كأنه مهجور حديقة مرابط

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