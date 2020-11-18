الإتحاد يعلق على ابتعاده عن التتويج برسالة خاصة للجماهير

ماجد محمد (صدى):
علق أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد على علاقة الجماهير بـ" العميد " في الفترة الأخيرة بعد ابتعاده عن منصات التتويج .
وأكد " دياب " على صفحته الرسمية في " تويتر " أنه يعلم مدى محبة الجماهير لنادي الاتحاد وافتخارهم به وأن ذلك ليس له علاقة بالبطولات والإنجازات فقط.
وأضاف قائلاً : شعور الجماهير بالفخر بفريقهم، لأنه يمثلهم في البساطة والشجاعة، وتحدي الصعوبات وليس إنجاز البطولات فقط .
وكان الاتحاد قد توج لآخر مرة ببطولة في عام 2018، عندما حصل على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.