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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 48.46 نقطة ليقفل عند مستوى 8,621.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 529 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدق، والأهلية، وصناعة الورق، وصادرات، ولازوردي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم وفرة، وأسترا الصناعية، وأميانتيت، والوطنية للتعليم، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.15% .

فيما كانت أسهم شركات كيمانول، ولازوردي، وزين السعودية، ودار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات كيمانول، ونسيج، ولازوردي، وصادرات، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 776.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20,324.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 76 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 485 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

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أحدث التعليقات

سيد الإمكان
انت الشهري ياغبي فيه علماء سعوديين افضل من الاجانب وأكثر الأجانب شهادتهم مزورة وأنت تقول مطلب تجنسيهم الخمه ياغبي وتقول السعودي خله يلعب كورة وجنس الأجانب السعوديه للسعوديين الاجانب يطسون إلى بلدهم ماحنا مسوولين عنهم
دانة على آدم برناوي
وااااااي وين امها وين ابوها مرررره مافي استحياء 😠😠
ابن حزم
الحمد لله على كل حال. اللَّهم اصرف عنا الوباء والبلاء .. ‏اللهم إنا نعوﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ‏عافيتك وفجاءة نقمتك ..وجميع سخطك.
رحآل
ماشاء الله تبارك الله أرامكو مش كل المتقاعدين نفس فلوسه هذا نكب المتقاعدين في(( أرامكو)) لو انفقها في صدقات وبيت للمحتاجين كان احسن. الله ييسر لكلزمسلم 😀😀😀
بعبع
تجربة فاشلة للهلال الملعب في عهده كأنه مهجور حديقة مرابط

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