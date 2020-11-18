وظائف شاغرة في شركة القدية للاستثمار

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة القدية للاستثمار عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف لذوي الخبرة بمجال المالية والتدقيق بالرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد أول - التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص (المحاسبة-المالية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل 6 سنوات في مجال ذات صلة، فضلًا عن مدير التخطيط والتحليل المالي للشركات: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة - المالية) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
وأشارت الشركة، إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأربعاء، وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني التالي:
1- مساعد أول - التدقيق الداخلي من هنـــــــــــا .
2- مدير التخطيط والتحليل المالي للشركات من هنـــــــــــا .