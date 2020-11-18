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"نيوم" تعلن عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

Time منذ 50 دقيقة
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"نيوم" تعلن عن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

تبوك (صدى):
أعلنت شركة نيوم اليوم , عن آلية القبول في الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتخرجون حديثاً أو المتوقع تخرجهم نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت "نيوم " أنه يمكن للطلاب المهتمين بتقديم طلب تسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: هنا, حيث يأهلهم التسجيل للدخول لاختبارات القبول التحريرية والتي يتم فيها تقييم قدراتهم في اللغة الانجليزية والرياضيات وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء, على أن تقام الاختبارات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر2020م ولغاية يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020م, في مدينة تبوك ومحافظة البدع و ضباء, وعند إجتياز الطلاب لاختبار القبول المبدئي يتم دعوتهم للمقابلات الشخصية والتي تستمر طوال شهر ديسمبر 2020م,على ان ينتقل المرشحون والمرشحات الذين اجتازوا المراحل السابقة لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير 2021م, وسيتم خلال هذه المرحلة تحديد توجهاتهم الدراسية والتخصصات المناسبة لهم للعمل على تطوير مهارات الإبداع فيهم, وبعدها سيدخلون في برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر يونيو 2021م,وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنه التحضرية والذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان بتبوك ابتداءً من شهر سبتمبر2021م.

والجدير بالذكر أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم , كما يعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءً من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة.

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أحدث التعليقات

سيد الإمكان
انت الشهري ياغبي فيه علماء سعوديين افضل من الاجانب وأكثر الأجانب شهادتهم مزورة وأنت تقول مطلب تجنسيهم الخمه ياغبي وتقول السعودي خله يلعب كورة وجنس الأجانب السعوديه للسعوديين الاجانب يطسون إلى بلدهم ماحنا مسوولين عنهم
دانة على آدم برناوي
وااااااي وين امها وين ابوها مرررره مافي استحياء 😠😠
ابن حزم
الحمد لله على كل حال. اللَّهم اصرف عنا الوباء والبلاء .. ‏اللهم إنا نعوﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ‏عافيتك وفجاءة نقمتك ..وجميع سخطك.
رحآل
ماشاء الله تبارك الله أرامكو مش كل المتقاعدين نفس فلوسه هذا نكب المتقاعدين في(( أرامكو)) لو انفقها في صدقات وبيت للمحتاجين كان احسن. الله ييسر لكلزمسلم 😀😀😀
بعبع
تجربة فاشلة للهلال الملعب في عهده كأنه مهجور حديقة مرابط

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