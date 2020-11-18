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مستجدات قضية اختفاء المواطن عبدالله الشريف بالفلبين

Time منذ 58 دقيقة
Views 1822
مستجدات قضية اختفاء المواطن عبدالله الشريف بالفلبين

مانيلا (صدى):
كشفت سفارة المملكة لدى جمھوریة الفلبین، مستجدات قضیة اختفاء المواطن " عبدالله خالد العیاشي الشریف " الذي فقد الاتصال به أثناء رحلة طیران تدریبیة مع مدربه الفلبیني جنوب الفلبین بمدینة سان خوسیه، بجزیرة مندورو بتاریخ 17 مایو 2019 .

وذكرت السفارة أنها قامت ولازالت بجمیع الجھود الممكنة لحل ھذه القضیة انطلاقا من التوجیھات السامیة الكریمة لمقام خادم الحرمین الشریفین وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظھم الله.

وذلك برعایة شؤون المواطنین والحرص على سلامتھم وبمتابعة من سمو وزیر الخارجیة وسفیر المملكة لدى جمھوریة الفلبین.

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أحدث التعليقات

سيد الإمكان
انت الشهري ياغبي فيه علماء سعوديين افضل من الاجانب وأكثر الأجانب شهادتهم مزورة وأنت تقول مطلب تجنسيهم الخمه ياغبي وتقول السعودي خله يلعب كورة وجنس الأجانب السعوديه للسعوديين الاجانب يطسون إلى بلدهم ماحنا مسوولين عنهم
دانة على آدم برناوي
وااااااي وين امها وين ابوها مرررره مافي استحياء 😠😠
ابن حزم
الحمد لله على كل حال. اللَّهم اصرف عنا الوباء والبلاء .. ‏اللهم إنا نعوﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ‏عافيتك وفجاءة نقمتك ..وجميع سخطك.
رحآل
ماشاء الله تبارك الله أرامكو مش كل المتقاعدين نفس فلوسه هذا نكب المتقاعدين في(( أرامكو)) لو انفقها في صدقات وبيت للمحتاجين كان احسن. الله ييسر لكلزمسلم 😀😀😀
بعبع
تجربة فاشلة للهلال الملعب في عهده كأنه مهجور حديقة مرابط

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