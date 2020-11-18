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مصور فيديو الإبل السوداء في صحراء حائل يكشف تواصل وسائل إعلام عالمية معه

Time منذ ساعة
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مصور فيديو الإبل السوداء في صحراء حائل يكشف تواصل وسائل إعلام عالمية معه

حائل (صدى):
علق مصور فيديو الإبل السوداء التي تتجول في صحراء حائل على المقطع البديع الذي حقق تداول واسع وجذب وسائل الإعلام العالمية .

وأكد صاحب الفيديو عبد الرحمن آل علي ، أنه شاهد الإبل السوداء " المجاهيم " تبحث عن مرعى في صحراء حائل التي غطتها الثلوج في تمام الساعة الثالثة .

وأضاف أنه بادر بالتصوير للمشهد البديع متوقعاً أن يحقق هذه الردود ، لكنه فوجئ أيضاً بالعديد من وسائل الإعلام الدولية تتواصل معه لإستخدامه ، وطلب منه موقع شرائه وتسويقه بمبلغ رمزي ووافق عليه ، وفقاً للعربية .

وكانت " صدى " قد سلطت الضوء على هذا الفيديو الذي خطف الأنظار وحقق العديد من المشاهدات .

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أحدث التعليقات

سيد الإمكان
انت الشهري ياغبي فيه علماء سعوديين افضل من الاجانب وأكثر الأجانب شهادتهم مزورة وأنت تقول مطلب تجنسيهم الخمه ياغبي وتقول السعودي خله يلعب كورة وجنس الأجانب السعوديه للسعوديين الاجانب يطسون إلى بلدهم ماحنا مسوولين عنهم
دانة على آدم برناوي
وااااااي وين امها وين ابوها مرررره مافي استحياء 😠😠
ابن حزم
الحمد لله على كل حال. اللَّهم اصرف عنا الوباء والبلاء .. ‏اللهم إنا نعوﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ‏عافيتك وفجاءة نقمتك ..وجميع سخطك.
رحآل
ماشاء الله تبارك الله أرامكو مش كل المتقاعدين نفس فلوسه هذا نكب المتقاعدين في(( أرامكو)) لو انفقها في صدقات وبيت للمحتاجين كان احسن. الله ييسر لكلزمسلم 😀😀😀
بعبع
تجربة فاشلة للهلال الملعب في عهده كأنه مهجور حديقة مرابط

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