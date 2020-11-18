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بال‏فيديو.. ماهر القثمي: نتوقع عبور المسافرين عبر منفذ "جديدة عرعر" خلال الشهرين القادمين

Time منذ ساعة
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بال‏فيديو.. ماهر القثمي: نتوقع عبور المسافرين عبر منفذ "جديدة عرعر" خلال الشهرين القادمين

الرياض (صدى):
قدم المهندس ماهر القثمي، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية في هيئة الجمارك، اليوم الأربعاء، التهاني لافتتاح منفذ "جديدة عرعر" نتيجة اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي في الدورة الرابعة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله.

وأكد المهندس ماهر القثمي، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية" أن هذا الحدث سيكون له رافدًا اقتصاديًا للبلدين، لافتًا إلى أنه أنشيء المنفذ على منطقتين: المنطقة السعودية تحتوي على طاقة استيعابية سكتون على اثنين مليون متر مربع في 720 شاحنة في اليوم، بينما الجانب العراقي بني على 620 متر مربع ويستوعب في حدود 700 شاحنة في اليوم.

وقال أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والآن يتم العمل على المرحلة الثانية والثالثة؛ حيث يتم العمل على تطوير المناطق المساندة من إسكان والمرافق الحيوية بالإضافة إلى تطوير الجسر الرابط بين البلدين، مضيفاً: "نتوقع عبور المسافرين عبر منفذ "جديدة عرعر" خلال الشهرين القادمين".

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أحدث التعليقات

سيد الإمكان
انت الشهري ياغبي فيه علماء سعوديين افضل من الاجانب وأكثر الأجانب شهادتهم مزورة وأنت تقول مطلب تجنسيهم الخمه ياغبي وتقول السعودي خله يلعب كورة وجنس الأجانب السعوديه للسعوديين الاجانب يطسون إلى بلدهم ماحنا مسوولين عنهم
دانة على آدم برناوي
وااااااي وين امها وين ابوها مرررره مافي استحياء 😠😠
ابن حزم
الحمد لله على كل حال. اللَّهم اصرف عنا الوباء والبلاء .. ‏اللهم إنا نعوﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻝ ﻧﻌﻤﺘﻚ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ‏عافيتك وفجاءة نقمتك ..وجميع سخطك.
رحآل
ماشاء الله تبارك الله أرامكو مش كل المتقاعدين نفس فلوسه هذا نكب المتقاعدين في(( أرامكو)) لو انفقها في صدقات وبيت للمحتاجين كان احسن. الله ييسر لكلزمسلم 😀😀😀
بعبع
تجربة فاشلة للهلال الملعب في عهده كأنه مهجور حديقة مرابط

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