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مواطن يتبرع بـ10 من صقوره لبرنامج «هدد»

Time منذ 27 دقيقة
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مواطن يتبرع بـ10 من صقوره لبرنامج «هدد»

الرياض (صدى):
أقدم مواطن على التبرع بـ 10 من صقوره لبرنامج "هدد" لإعادة الصقور إلى مواطنها الأصلية، والذي أطلقه نادي الصقور السعودي مؤخراً، لتوفير مزيدٍ من الحماية للبيئة الفطرية والتوازن البيئي.

وقال المواطن الصقار فالح العدواني: "ورثتُ هواية تربية الصقور من والدي، وعشت في صغري لحظات رحلات المقناص، وتعلمت طرق التعامل مع هواية قنص الصقور، فالتعامل مع الصقور عالم ثانٍ من المتعة التي لا يمكن أن تقدر بثمن، وحياة الطبيعة مع صقور نتعلم منها الكثير من الدروس في الحياة".

وأكد أن الصقور التي سيقوم بإرسالها لـ "هدد" جاهزة للمقناص والإنتاج وضمان تكاثرها في المهجر، لاسيما أن الطير الحر أصبح الآن مهددا بالانقراض، وبرنامج الشيخ زايد آل خليفة كان أول داعم بعد أن أطلق الصقور من عام 97م وكان يطلق أكثر من 600 طير في المهجر.

وأشار إلى أنه سيتبرع بـ 10 من صقوره إلى برنامج "هدد"، مثمناً المبادرة وأهدافها الاستراتيجية، حيث تمكن من الظفر بأكثر من 20 صقراً، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليون ونصف المليون ريال، وأن تبرعه بصقوره هو من أجل حماية هذا الإرث الثقافي، وضمان استدامته ونقله للأجيال القادمة، بحسب موقع "العربية. نت" .

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
عفوا جنود
الله يرحمه
مسالم
حسبي الله ونعم الوكيل فيك حرب على المحلات بنيه اقفالها راعو المنشآت الصغيره الله يبلاكم.
الله يزيل عنا الغلاء والوباء
الملل5
والضياع مستمر هذا هو نتيجة الفراغ اذا ماوظف في مكانه الصحيح لاتستغروبون من اي فعل شاذ

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