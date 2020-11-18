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القبض على 3 أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة في الرياض

Time منذ 48 دقيقة
Views 1502
القبض على 3 أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة في الرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء، من القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدداً من جرائم السرقة.

وفي التفاصيل، صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقدين الرابع والخامس )، لتورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي تمثلت في تكسير الأقفال الخارجية للمتاجر وسرقة الأموال منها .

حيث قُدرت قيمة المسروقات بحوالي (221,000) ريال، كما ضبطت بحوزتهم الأدوات المستخدمة في جرائمهم، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
عفوا جنود
الله يرحمه
مسالم
حسبي الله ونعم الوكيل فيك حرب على المحلات بنيه اقفالها راعو المنشآت الصغيره الله يبلاكم.
الله يزيل عنا الغلاء والوباء
الملل5
والضياع مستمر هذا هو نتيجة الفراغ اذا ماوظف في مكانه الصحيح لاتستغروبون من اي فعل شاذ

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