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رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في نطاقات

Time منذ 42 دقيقة
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رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور المواطنين في نطاقات

الرياض (صدى):
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3,000 ريال إلى 4,000 ریال.

وبحسب ما جاء في القرار، فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن ( 4,000 ریال)، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري ( 3,000 ریال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

وشمل القرار ألا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ( 3,000 ریال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات"، ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من ( 3,000 ریال) وأقل من ( 4,000 ریال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

وتضمن القرار، أن يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل الديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره ( 3,000 ریال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من کیانین.

ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية،مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن؛ حيث يشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملون بنظام العمل المرن.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
عفوا جنود
الله يرحمه
مسالم
حسبي الله ونعم الوكيل فيك حرب على المحلات بنيه اقفالها راعو المنشآت الصغيره الله يبلاكم.
الله يزيل عنا الغلاء والوباء
الملل5
والضياع مستمر هذا هو نتيجة الفراغ اذا ماوظف في مكانه الصحيح لاتستغروبون من اي فعل شاذ

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