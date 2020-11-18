شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة التصنيع الوطنية باب التقديم على وظائف فنية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض والجبيل ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- فني ميكانيكي ثاني " الرياض " : دبلوم ميكانيكي ، خبرة لا تقل عن عامين .
2- أخصائي تدريب "الجبيل " : دبلوم في " التدريب والتطوير " ، خبرة لا تقل عن 8 سنوات .
3- مهندس ديناميكا موانع حسابية " الجبيل " : بكالوريوس الهندسة الكيماوية ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إنتاج البتروكيماويات / البوليمرات .
وأكدت إدارة الشركة أن التقديم متاح اليوم الأربعاء 3/ 4 / 1442 هـ ، الموافق 18 / نوفمبر / 2020 ، وذلك من خلال الروابط التالية على الترتيب : هنا
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