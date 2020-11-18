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بالفيديو.. متقاعد ينفق مليوني ريال على الدراجات

Time منذ ساعة
Views 2262
بالفيديو.. متقاعد ينفق مليوني ريال على الدراجات

الرياض (صدى):
كشف أحد موظفي شركة أرامكو المتقاعدين في الدمام، عن عشقه للدراجات النارية التي لازمته منذ الطفولة، ما دفعه لإنفاق مليوني ريال على شرائها.

وقال عادل الصالحي، لبرنامج " الراصد " : والدي كان يمنع ركوب السيارات والمركبات، حيث ذلك كان سبب في انفاقي المالي على الدراجات النارية والهوائية، بعد التقاعد.

وأشار إلى أن هناك بعض الدراجين الشباب يطلبون منه التدريب وأخذ النصائح والاستفادة من خبرته الطويلة في هذا المجال.

وتابع: "تمنيت أن يكون التقاعد بعد 10 سنوات من العمل، فبخلاف الدوام والعمل الوظيفي أجد متعة في مجال سيطر على طفولتي وجعلني من عشاق الدراجات".

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
عفوا جنود
الله يرحمه
مسالم
حسبي الله ونعم الوكيل فيك حرب على المحلات بنيه اقفالها راعو المنشآت الصغيره الله يبلاكم.
الله يزيل عنا الغلاء والوباء
الملل5
والضياع مستمر هذا هو نتيجة الفراغ اذا ماوظف في مكانه الصحيح لاتستغروبون من اي فعل شاذ

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