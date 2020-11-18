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إنشاء إدارة لمراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات والتجمعات الصحية

Time منذ 14 دقيقة
Views 1344
إنشاء إدارة لمراقبة انتظام دوام الموظفين في المديريات والتجمعات الصحية

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الصحة، توجيه بإنشاء إدارة لمراقبة انتظام الموارد البشرية في المديريات بالمناطق والمحافظات والتجمعات الصحية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على إلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية.

وأشارت إلى أن هذه الإدارة ترتبط بمساعد مدير عام أو مدير الشؤون الصحية للموارد البشرية أو نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

وأكدت الوزارة، على أن تقوم المديريات والتجمعات الصحية بترشيح مدير لهذه الإدارة وإرسال بياناته لوكالة الموارد البشرية، على أن تلتزم بتقديم الدعم الكامل لهذه الإدارات.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب..
عبود
الله يسقي ذيك الايام الجميله زمن الطيبين مقطع مبكي صراحه للذي عاش في تلك الحقبه الجميله
عادل
غروهي قاهرهم انتو عارفين من هم اخوانا البعاد ومن شر حاسد اذاحسد طبعن المباراة الماضية طلع عينهم حلوه يطلعوا إشاعات 🤮🤢🦎🐸🐍🐛🦠🐢🌵
واضح*** وصريح***
اللهم آمين،يارب العالمين..
Zoolعالمي
هههههههههه من شاهدك يا بالحصيني قال ذنبي يلعب على الطواقي مايبي يرجع لديرته والعشش

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