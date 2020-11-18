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وظيفة شاغرة في شركة المياه الوطنية

Time منذ ساعة
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وظيفة شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الأربعاء، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، في التخصصات الإدارية / الهندسية، للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض، بمسمى وظيفي "أخصائي سلسلة الإمداد" (Supply Chain Specialist).

وأوضحت الشركة، أن المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة 4 سنوات كحد أدنى، مهارات التركيز على العملاء - خدمة العملاء، مهارات العمل الجماعي، مهارات الاتصال الفعال، مهارات حل المشاكل.

ويعد ملخص المهام الوظيفية: معرفة متقدمة بالأهمية الاستراتيجية لدعم العمليات التجارية ومساهمتها لأهداف عمل الشركة على المدى الطويل ومعرفة العوامل الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على تنفيذ سياسة سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
عفوا جنود
الله يرحمه
مسالم
حسبي الله ونعم الوكيل فيك حرب على المحلات بنيه اقفالها راعو المنشآت الصغيره الله يبلاكم.
الله يزيل عنا الغلاء والوباء
الملل5
والضياع مستمر هذا هو نتيجة الفراغ اذا ماوظف في مكانه الصحيح لاتستغروبون من اي فعل شاذ

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