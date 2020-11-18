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بالفيديو.. قافلة مساعدات طبية في طريقها إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»

Time منذ 28 دقيقة
Views 1380
بالفيديو.. قافلة مساعدات طبية في طريقها إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»

الرياض (صدى):
تتجه ‏قافلة من حوالي 15 حافلة محملة بالمساعدات الطبية إلى العراق، اليوم الأربعاء، لمساعدته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر منفذ "جديدة عرعر" الذي سيُفتتح بعد قليل.

وأوضح مدير المساعدات الطبية بمركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله صالح المعلم، أن تلك المساعدات هي مستلزمات وقاية شخصية ضد فيروس كورونا، وهي مجموعة من الواقيات والأغطية والألبسة وكذلك أجهزة التحليل المخبري، بحسب تقرير قناة" العربية".

وتعد هذه المساعدات الطبية هي الدفعة الأولى من مركز الملك سلمان للإغاثة والتي بلغت تكلفتها 14 مليون ريال، وستليها دفعات أخرى في مجالات مختلفة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب..
عبود
الله يسقي ذيك الايام الجميله زمن الطيبين مقطع مبكي صراحه للذي عاش في تلك الحقبه الجميله
عادل
غروهي قاهرهم انتو عارفين من هم اخوانا البعاد ومن شر حاسد اذاحسد طبعن المباراة الماضية طلع عينهم حلوه يطلعوا إشاعات 🤮🤢🦎🐸🐍🐛🦠🐢🌵
واضح*** وصريح***
اللهم آمين،يارب العالمين..
Zoolعالمي
هههههههههه من شاهدك يا بالحصيني قال ذنبي يلعب على الطواقي مايبي يرجع لديرته والعشش

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