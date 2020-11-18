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قصر إبراهيم في الهفوف.. معلم أثري عمره 463 عامًا
منذ ساعة
750
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
طيب..
عبود
الله يسقي ذيك الايام الجميله زمن الطيبين مقطع مبكي صراحه للذي عاش في تلك الحقبه الجميله
عادل
غروهي قاهرهم انتو عارفين من هم اخوانا البعاد ومن شر حاسد اذاحسد طبعن المباراة الماضية طلع عينهم حلوه يطلعوا إشاعات 🤮🤢🦎🐸🐍🐛🦠🐢🌵
واضح*** وصريح***
اللهم آمين،يارب العالمين..
Zoolعالمي
هههههههههه من شاهدك يا بالحصيني قال ذنبي يلعب على الطواقي مايبي يرجع لديرته والعشش
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