إنجاز علمي جديد يسمح بفحص ذاتي لكورونا من المنزل

وكالات (صدى):
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الفحص الذاتي السريع الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأوضحت شركة "لوسيرا هيلث" أن الفحص عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، ويمكن عمله من المنزل.
وأشارت إلى أن الاختبار يجرى عمله عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.
وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للفيروس التاجي.