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إنجاز علمي جديد يسمح بفحص ذاتي لكورونا من المنزل

Time منذ ساعة
Views 1810
إنجاز علمي جديد يسمح بفحص ذاتي لكورونا من المنزل

وكالات (صدى):
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على الفحص الذاتي السريع الذي صنعته شركة "لوسيرا هيلث" لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت شركة "لوسيرا هيلث" أن الفحص عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، ويمكن عمله من المنزل.

وأشارت إلى أن الاختبار يجرى عمله عن طريق وضع مسحة العينة التي تم جمعها ذاتيا في عبوة توضع بدورها في وحدة الاختبار.

وفي غضون 30 دقيقة أو أقل، يمكن قراءة النتيجة مباشرة من شاشة العرض المضيئة لوحدة الاختبار والتي توضح ما إذا كان الشخص إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للفيروس التاجي.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
طيب..
عبود
الله يسقي ذيك الايام الجميله زمن الطيبين مقطع مبكي صراحه للذي عاش في تلك الحقبه الجميله
عادل
غروهي قاهرهم انتو عارفين من هم اخوانا البعاد ومن شر حاسد اذاحسد طبعن المباراة الماضية طلع عينهم حلوه يطلعوا إشاعات 🤮🤢🦎🐸🐍🐛🦠🐢🌵
واضح*** وصريح***
اللهم آمين،يارب العالمين..
Zoolعالمي
هههههههههه من شاهدك يا بالحصيني قال ذنبي يلعب على الطواقي مايبي يرجع لديرته والعشش

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