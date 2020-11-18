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"التعليم" تسمح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي

Time منذ 13 دقيقة
Views 1378
"التعليم" تسمح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي

الرياض (صدى):
أكدت مصادر اليوم الأربعاء قرار التعليم بالسماح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة .

وأشارت أن الفترة المسموح بها لا تتجاوز 20 يوماً خلال العام المالي الحالي لكل موظف تكون هناك حاجة له.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه

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