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"التعليم" تسمح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي
منذ 13 دقيقة
1378
الرياض (صدى):
أكدت مصادر اليوم الأربعاء قرار التعليم بالسماح لمنسوبيها بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عند الحاجة .
وأشارت أن الفترة المسموح بها لا تتجاوز 20 يوماً خلال العام المالي الحالي لكل موظف تكون هناك حاجة له.
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
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