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بدء فعاليات مناورات «سيف العرب» العسكرية المشتركة بمراقبة المملكة

Time منذ 28 دقيقة
Views 1464
بدء فعاليات مناورات «سيف العرب» العسكرية المشتركة بمراقبة المملكة

علي القحطاني (صدى):
أطلقت وحدات من القوات المسلحة من الإمارات والبحرين والأردن، فعاليات التدريب المشترك «سيف العرب» بجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء والتي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري.

وتُقام الفعاليات بميادين التدريب القتالي في قاعدة محمد نجيب العسكرية، ومناطق التدريبات الجوية والبحرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكري، فيما تشارك المملكة بصفة مراقب؛ حيث اكتمل خلال الأيام الماضية وصول كافة القوات والمعدات للدول المشاركة من كل من الإمارات والبحرين والأردن والسودان عبر القواعد الجوية والمنافذ البحرية.

وتعتبر مناورات «سيف العرب» من أرقى التدريبات التي تنفذ على مستوى الوطن العربي، وتعمل على تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري وتطوير العمل المشترك بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول العربية؛ وذلك باستخدام كافة الأسلحة والمعدات ذات التكنولوجيا المتطورة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ايوه تنقعي في الشوربة ما كفنا الغلاء إلى نحن فيه. بعد تلعبن بالنعمه

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